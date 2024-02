Bariri: Badauê Festival de Artes acontece domingo no Lago Municipal

Será realizado no domingo (25) em Bariri o Badauê Festival de Artes: Celebrando a Diversidade do Gingado Brasileiro. De forma gratuita, o evento ocorrerá das 16h às 22h na Rua Rui Barbosa, em frente ao Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, sendo uma oportunidade para toda a família desfrutar de um dia repleto de cultura, música e arte.

Segundo a organizadora do evento, Clarina Genaro, o Badauê Festival de Artes visa não apenas entreter, mas também educar e inspirar a comunidade, destacando a importância das diversas formas de expressão cultural brasileira.

“Temos como missão celebrar a diversidade cultural brasileira, trazendo para o público local apresentações que vão desde o tradicional maracatu e a capoeira até o circo contemporâneo e um animado show de pagode”, explica Clarina.

Entre as atrações confirmadas, o Grupo Cultural Maracatu Sementes Crioulas, vindo de Araraquara, vai apresentar o maracatu, um ritmo profundamente enraizado na cultura afro-brasileira.

O Grupo de Capoeira Nova Geração de Angola, sob a liderança do contra-mestre Wandeco, exibirá o “Ginga e Melodia: Cantigas de Capoeira Angola”, uma performance que também servirá para a gravação de um videoclipe celebrando cantigas tradicionais de capoeira Angola.

A programação inclui ainda “O Rio”, um espetáculo de circo contemporâneo produzido pela Cia do Ar Livre, de Brotas, trazido Ativaz Produções. Este espetáculo, que aborda a temática da sustentabilidade e da preservação dos rios, promete encantar o público de todas as idades com sua beleza visual.

Para encerrar o festival, Júnior Asprilla promete animar o público com seu show de pagode, que incluirá o lançamento de sua nova música autoral “Mulher de peito”.