BARIRI: Áreas rurais registram geada após madrugada fria

Áreas rurais de Bariri registraram geada no início da manhã desta quinta-feira, 28.

Após termômetro registrarem 6º C, finas camadas de gelo se formaram sobre a vegetação, como nesta pastagem que fica na estrada que dá acesso à Usina DCBio.

