Balada em Casa Black Melon entrega itens arrecadados

Os organizadores da ‘live’ Balada em Casa Black Melon realizaram durante a semana a entrega dos itens arrecadados com o evento promovido na sexta-feira, 10.

A ação é uma iniciativa da marca de óculos Black Melon, do DJ Paulinho Pio e Jornal Candeia, que através de pedidos de doações durante a semana e nas quatro horas de transmissão do evento arrecadaram alimentos, dinheiro e máscaras.

O itens doados foram divididos entre a Apae e a LAV – Casa Abrigo de Bariri. A entrega foi feita na quinta-feira, 16.

A live Balada em Casa Black Melon contou com apresentação do DJ Paulinho Pio e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Jornal Candeia, na noite sexta-feira, 10. Segundo os promotores, uma nova edição do evento deve ser realizada nos próximos meses.