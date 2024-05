País: Rio Grande do Sul pede ajuda de todos

Quase 850 mil pessoas (844.673) foram impactadas até o momento pelas chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.

De acordo com a Agência Brasil, o boletim mais recente da Defesa Civil – divulgado às 18h deste domingo (5) – indica que há 78 mortes confirmadas e pelo menos mais quatro em investigação. O número de feridos é de 175 e há 105 desaparecidos.

Por causa do mau tempo, 134.331 pessoas tiveram de abandonar as casas em que vivem, sendo que 115.844 estão desalojadas e outras 18.487 vivem em abrigos. Dos 497 municípios gaúchos, 341 foram afetados por alguma ocorrência relacionada às chuvas.

A última catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul foi em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram depois da passagem de um ciclone extratropical.

Agora, o total de mortes está bem acima do anterior e é considerado por autoridades como o pior desastre climático da história gaúcha.

Como ajudar?

Para quem reside em Bariri há duas maneiras práticas de ajudar os moradores do Rio Grande do Sul.

A fonoaudióloga Talita Costa Basso Monari postou em sua página no Facebook local no município para entrega de itens como alimentos não perecíveis, água, roupas, fraldas e produtos de higiene pessoal.

A entrega deve ser feita na Rua Sete de Setembro, 611, no centro de Bariri (Iconstroi). As doações podem ser feitas até quarta-feira (8).

“Não é sensacionalismo. É amor ao próximo e empatia. Não tem como ficarmos de braços cruzados e não acolhermos a necessidade do próximo que sofre. Essa semana sairá um caminhão com doações. Aos que puderem doar, peço que entrem em contato comigo pelo Messenger que explico onde podem entregar”, ressalta Talita.

Outra forma é auxiliar na arrecadação de donativos que possam socorrer as famílias necessitadas. Nesse sentido, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disponibiliza a sua conta para o recebimento de doações via PIX: pela chave 33685686001041 (CNPJ).