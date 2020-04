Coronavírus: DER registra queda de 52% no movimento de veículos nas rodovias durante o feriado de Páscoa

Os dados são dos 14 mil quilômetros de estradas administradas pelo DER – Divulgação

O fluxo de veículos nas rodovias paulistas caiu 52% neste feriado de Páscoa em comparação com o mesmo período do ano passado.

Passaram pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) 1.170.138 veículos, entre quinta-feira, dia 9, e domingo, dia 12. No ano passado, foram 2.436.556 veículos, segundo dados da Secretaria de Logística e Transportes (SLT).

O Governo de São Paulo não instalou bloqueios ou impôs restrições de utilização das rodovias paulistas durante o período de quarentena. Apesar disso, o acesso às praias foi restrito pelas prefeituras locais.

“A queda na movimentação aponta que os esforços do governo paulista para a conscientização da população estão dando resultados. As rodovias, neste momento, devem ser utilizadas apenas para o transporte de produtos essenciais, como os alimentos, remédios e insumos hospitalares”, afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Durante toda a semana anterior, o Estado reforçou o pedido para que as pessoas não viajassem durante o feriado prolongado da Páscoa e permanecessem em casa.

Foram realizadas campanhas nas redes sociais e nos PMVs (painéis de mensagens variáveis) orientando os motoristas para evitarem viajar e conscientizar sobre a importância do isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus.

A orientação é que a população mantenha o isolamento social, em atendimento ao decreto da quarentena.