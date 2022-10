Assessor diz que Arnaldo Jardim articulou encontro de Garcia com Tarcisio e Bolsonaro

Candidato a deputado federal mais votado em Bariri e Boraceia nas eleições gerais de domingo, 2, Arnaldo Jardim (Cidadania) foi um dos articuladores do encontro entre atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) e os candidatos à presidente e governador Jair Bolsonaro (PL) e Tarcisio Freitas (Republicanos).

As informações são do assessor Arnaldo Ribeiro e foram publicadas no Jornal da Cidade de Bauru desta quarta-feira, 6.

O candidato derrotado do PSDB à reeleição ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta terça-feira (4) apoio a Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da eleição presidencial.

O anúncio foi feito em uma transmissão em uma rede social da qual participaram Garcia, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputará o segundo turno da eleição estadual contra Fernando Haddad (PT). Garcia também declarou apoio a Tarcísio.

Não Endossa

Ainda segundo Ribeiro, a liderança do Cidadania na Câmara Federal não endossou posição do diretório nacional do partido, que decidiu apoiar a candidatura de Luis Inácio Lula da Silva (PT) à presidência no 2º turno das eleições, que ocorre no próximo dia 30.