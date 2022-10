Alesp aprova fim dos descontos de aposentados e pensionistas do Estado

Terça-feira (25, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou projeto de lei que coloca fim aos descontos previdenciários em aposentadorias e pensões de servidores públicos. Para tanto, foi revogada parte da Lei Complementar 1012/2007.

A iniciativa partiu do deputado Ricardo Madalena (PL), junto com os outros 93 parlamentares.

Agora o projeto segue para sanção do governador Rodrigo Garcia (PSDB) e entrará em vigor a partir de janeiro de 2023. Madalena reforçou seu compromisso de seguir trabalhando para aprovar importantes políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas.

Fonte: Assessoria da Alesp