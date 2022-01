ÚLTIMA HORA: Carro e caminhão batem de frente na SP-304

Por volta das 13h desta terça-feira (11) um automóvel e um caminhão colidiram frontalmente na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), nas proximidades do trevo de acesso a Bocaina e Itapuí.

No carro havia três pessoas (casal e filha), moradores de Bariri. O automóvel seguia em direção a Jaú.

Por motivos a serem apurados, houve colisão frontal com caminhão que transitava no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros de Bariri esteve no local. O condutor do carro teve ferimentos leves e foi conduzido ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. As demais pessoas não tiveram ferimentos.