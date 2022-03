Setor de TI elabora projeto de ampliação do videomonitoramento em Bariri

Membros do Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Bariri e o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) reuniram-se com representantes de empresa de equipamentos de segurança eletrônica no dia 25 de março.

Na reunião foi elaborado um projeto de ampliação do videomonitoramento do município para garantir maior segurança da população a partir do aumento da vigilância em vias públicas, praças, escolas e unidades de saúde.

A ação está de acordo com a lei municipal nº 4828, de 25 de abril de 2018, que determina a instalação de sistema de videomonitoramento para vigilância e captura de imagem em pontos estratégicos nas vias públicas.

O sistema de videomonitoramento se destina à preservação da segurança, à prevenção de crimes e a auxiliar os serviços de emergência e de fiscalização do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri