Santuário divulga programação religiosa da Festa da Padroeira

A partir do próximo final de semana, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, dá início à tradicional Festa da Padroeira. As atividades religiosas e festivas se estendem por todo o mês de outubro.

Segundo o pároco Leandro da Silva Pimentel, a programação religiosa tem início no dia 1º de outubro, domingo, às 17h, com acolhida da imagem de Nossa Senhora, no trevo principal de acesso à cidade.

Logo depois, às 19h, será celebrada missa de abertura da festa da Padroeira, com envio das equipes que vão trabalhar na quermesse e demais eventos.

A partir do dia 03 de outubro, terça-feira, tem início a novena em louvor à padroeira do Brasil e da paróquia, que se estende até o dia 11, quarta-feira. As celebrações ocorrem a partir das 19h, no Santuário.

No dia 8 de outubro, domingo, haverá peregrinação com a imagem de Nossa Senhora. A saída será às 6h da manhã, defronte ao Santuário, com destino à Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Viuval. No local será celebrada missa.

Dia 12 de outubro, quinta-feira, Dia da Padroeira e feriado nacional, as atividades têm início às 6h, com missa da alvorada e benção do bolo da padroeira, no Santuário.

A partir das 9h30, haverá a missa das crianças, seguida de carreata pelas ruas da cidade. Ao meio dia, será celebrada mais uma missa, com consagração à Nossa Senhora.

Por fim, às 17h, haverá celebração eucarística solene em louvor à padroeira.

