Santa Casa: médicos mantêm atendimento e Gonzaga continua a presidir conselho

A eventual saída de médicos do corpo clínico da Santa Casa de Bariri não se concretizou. A debandada foi comentada e até colocada em documento assim que o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) decidiu tirar Denise Sgavioli da gestão da Santa Casa e colocar Marina Prearo no lugar dela. Isso ocorreu no dia 11 de outubro.

Passado o momento tumultuado da demissão de Denise, os médicos resolveram permanecer atendendo no hospital e também no pronto-socorro.

Além disso, Luis Gonzaga Gerlin decidiu permanecer como presidente do Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri. Em entrevista coletiva no dia 11 de outubro, ele havia comunicado a saída do órgão.

Na semana passada, em nota à imprensa, os promotores de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior e Gabriela Silva Gonçalves Salvador informaram que se reuniram com Gonzaga na terça-feira (11) a fim de tratar de temas relacionados aos responsáveis pela intervenção.

Os promotores de Justiça iriam analisar documentos e relatórios técnicos que autorizaram a substituição da interventora, a fim de verificar eventual irregularidade ou não.

Também destacaram a importância da presidência e vice-presidência do Conselho Superior e da relevância da permanência deles na entidade para a continuidade do trabalho à frente do hospital.

Nomes do conselho

Portaria publicada no Diário Oficial do Município na tarde desta sexta-feira (21) traz os nomes de todos os membros do conselho.

Além de Gonzaga na presidência, fazem parte do conselho Marco Antonio Gallo e Adriana Stela Barbosa Fontes (representantes dos médicos), Vilson Aparecido Dalla Coletta e Irineu Minzon Filho (representantes da Câmara Municipal indicados entre membros da sociedade civil), Rosângela Maria Viccari Modesto de Abreu e Magda Teresa dos Santos (representantes da sociedade civil indicados pelo prefeito), Keli Cristina Podanoschi e Lia Paula Bollini.(representantes do corpo de enfermagem e dos funcionários da Santa Casa de Bariri) e Paulo Egidio Grigolin (representante do Executivo).