Saemba realiza outro reparo nesta quarta-feira (10) na Av. Margarida Maria

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri realiza na tarde desta quarta-feira (10) manutenção na Avenida Margarida Maria. O motivo é que houve rompimento na rede pública.

Deverão ficar sem água moradores dos bairros Livramento, Maguin Villas, Centro, Jardim Paraíso, Jardim Paulista, Jardim Alvorada, Industrial, Jardim Bela Vista, Jardim Maravilha e Umuarama.

O serviço teve início às 15h30 desta quarta-feira, com previsão de normalização do abastecimento para as 17h do mesmo dia.

Na manhã da quarta-feira o serviço do Saemba foi executado no cruzamento da Rua Antônio de Queiroz com a Avenida João Lemos.