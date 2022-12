Retrospectiva Bariri 2022

Janeiro

Prefeitura de Bariri arrecada 18% a mais em 2021

A prefeitura de Bariri totalizou R$ 122,1 milhões em receitas em 2021. O montante foi 18% superior a 2020, quando o município obteve R$ 103,4 milhões.

Seis anos e meio após inauguração, Escola Ângela passa por reforma

A administração municipal estimou a realização do serviço em R$ 146.429,00. A licitação contemplou a reforma estrutural corretiva das salas 1 e 4 do prédio.

Saemba aposta em dois novos poços para superar crise hídrica

O Saemba pretendia contar com dois novos poços para abastecimento público em 2022: um perfurado ao lado da ETA por meio de convênio com o governo estadual; e outro ao lado do Barracão Municipal.

Governo estadual destina R$ 1,9 milhão para infraestrutura urbana de Bariri

Dois convênios beneficiaram Bariri. O primeiro – no valor de R$ 900 mil – integrou o Programa Nossa Rua. O segundo, originário do Programa Cidades Inteligentes, destinou R$ 1 milhão para iluminação pública.

Diretoria da Saúde vacina contra Covid-19 a partir de cinco anos

A Diretoria de Saúde deu continuidade à imunização contra a Covid-19, nas dependências do Clube da Melhor Idade. A vacinação foi liberada a todas as pessoas com mais de cinco anos.

Fevereiro

Ações de execução da prefeitura somam débito de R$ 2,6 milhões

A prefeitura de Bariri pretendia, no início de 2022, ajuizar 540 ações de execução fiscal da dívida ativa, as quais somavam aproximadamente R$ 2,6 milhões.

Justiça marca leilão do prédio da Santa Casa

Venda do imóvel foi marcada para o dia 28 de março, após correção no valor; gestão do hospital cobrou aumento dos repasses mensais para fazer frente aos constantes déficits da instituição.

Bariri assina convênio para instalação de pátio de veículos

A prefeitura de Bariri assinou no Detran convênio para a instalação do pátio no município. Com isso, Bariri ficará responsável pela execução dos servidos destinados à remoção, guarda e depósito de veículos removidos, em virtude de infração às normas de trânsito.

Mulher é indiciada por ‘dopar’ criança de 2 anos

Uma cuidadora residente em Itaju foi indiciada pela Polícia Civil por lesão corporal grave e por ministrar a criança ou a adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.

Março

Amaral Carvalho notifica 1,6 mil casos de câncer em Bariri em 11 anos

Entre 2010 e 2020 o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú notificou 1.636 casos de câncer relacionados a moradores de Bariri. Há mais prevalência da doença em homens do que em mulheres.

Em cinco anos Bariri teve abertura de 538 empresas e fechamento de 293

Entre 2017 e 2021 foram abertas em Bariri 538 empresas e encerradas 293, com saldo positivo de 245.

Pandemia faz cair desempenho dos alunos no Saresp

A Secretaria Estadual da Educação apresentou os resultados do Saresp de 2021. Em Bariri e na região houve queda acentuada das notas dos alunos no 9º ano do ensino fundamental e mais ainda no 3º ano do ensino médio em comparação à prova de 2019.

Polícia Civil indicia autor de facadas por tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Bariri instaurou inquérito após A. F. I. S., 19 anos, ter recebido golpes de faca na saída de estabelecimento situado no Polo Industrial. A vítima das facadas veio a óbito. P. S. S., 39 anos, foi indiciado pela Polícia.

Boraceia vai contar com megaprojeto turístico Parque do Tietê

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, e a vice-prefeita Marlete Gianti, falaram ao Candeia sobre o Complexo Turístico Parque do Tietê.

Prefeitura rescinde contrato com empresa Sindplus

A prefeitura de Bariri rescindiu o contrato com a empresa Sindiplus, responsável pela gestão do vale-alimentação dos servidores púbicos municipais. A empresa não estava efetivando o pagamento a estabelecimentos credenciados.

Abril

Feira livre na Praça da Matriz tem início

A Feira na Praça de Bariri começou em abril. A comercialização de diversos tipos de produtos acontecerá na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), das 7h às 13h. Posteriormente, houve reformulação da feira em frente da escola Rosa Benatti.

Juiz decide que prédio da Santa Casa pode ser leiloado

O juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida decidiu que o prédio da Santa Casa de Bariri pode ser leiloado. Nova data para venda ainda seria marcada.

Prefeito questiona no TJ complementação de aposentadoria a servidores

O prefeito Abelardo Simões ingressou com ação no TJ questionando o artigo 111 da Lei Orgânica Municipal, que determina ao Executivo realizar a complementação de aposentadoria e pensão a servidores públicos celetistas.

Obras do Poupatempo devem começar

Projeto contemplou divisões internas no prédio que irá abrigar a unidade, serviço que ficará a cargo do proprietário do imóvel.

Prefeitura pretende adquirir áreas para atrair novas empresas

Executivo solicitou de corretores de imóveis a avaliação de um imóvel rural e de duas propriedades agrícolas às margens da SP-261, entre Bariri e Boraceia.

Paróquia de Santa Luzia comemora 20 anos de fundação

A comunidade de Santa Luzia comemorou 20 anos de fundação (1º/5) com celebrações especiais e quermesse, coordenadas pelo pároco Carlos Menezes Jr.

Poço profundo em Bariri deve começar a ser perfurado em maio

Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) emitiu ordem de serviço à empresa vencedora da licitação para perfurar poço profundo ao lado da ETA.

Em cinco anos frota de veículos cresce 12% em Bariri

Entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2022 (período de cinco anos) a frota de veículos cresceu quase 12% em Bariri. Há mais automóveis em circulação na cidade.

Maio

Relatório da CEI do Saemba é aprovado por unanimidade

O relatório da Comissão Especial de Inquérito (CEI), criada para apurar possíveis irregularidades no Saemba, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. A comissão decidiu encaminhar o documento para o Ministério Público (MP).

MP investiga anulação de débito pela prefeitura de Bariri

O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil para apurar anulação de débito relacionado ao lançamento do IPTU de 2019 a 2021 pela prefeitura de Bariri sobre imóvel de propriedade da Jaupavi Terraplanagem e Pavimentação Ltda, às margens da SP-261.

Leilão do prédio da Santa Casa novamente é cancelado

Empresa responsável pela venda do imóvel informou que o cancelamento ocorreu devido a um recurso em trâmite na Justiça do Trabalho. No início de maio, Judiciário havia marcado leilão para 13 de junho.

Déficit da Santa Casa é de R$ 500 mil por mês

Há quase um ano à frente do Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri, o médico Luis Gonzaga Gerlin apontou que o déficit mensal do hospital era de R$ 500 mil por mês.

MP cobra do prefeito recursos para manutenção da Santa Casa

O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil para cobrar da prefeitura de Bariri estudo orçamentário em relação à Santa Casa.

Santa Casa reinaugura maternidade com moderno centro obstétrico

A Santa Casa de Bariri reinaugurou a ala de maternidade, com moderno centro obstétrico (sala para parto normal, sala para cesárea e sala de acolhimento do bebê).

Começam as obras de perfuração do poço profundo da ETA

No fim de maio iniciou-se na Estação de Tratamento de Água (ETA) a execução das obras de perfuração do poço profundo, após conclusão da montagem do canteiro de obras e autorização do governo do Estado.

Postos de vacinação contra Covid vão para Diagnose e Soma 2

A prefeitura decidiu desmobilizar o Clube da Melhor Idade para vacinação contra a Covid e levar a imunização ao Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges e ao Soma 2.

Junho

TJ desobriga município a criar central para recolhimento de entulhos

Justiça paulista julgou parcialmente procedente ação movida pelo prefeito Abelardo Simões contra lei aprovada pela Câmara de Bariri. A proposta foi do vereador Francisco Leandro Gonzalez.

Prefeitura amplia recursos para a Santa Casa e prorroga intervenção

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei da prefeitura para ampliar recursos financeiros para a Santa Casa de Bariri e prorrogou a intervenção administrativa da prefeitura no local. O valor da ampliação de recursos foi de R$ 58 mil mensais.

MP abre investigação contra Saemba

O Ministério Público (MP) abriu inquérito civil a fim de apurar eventuais irregularidades relacionadas à contratação de pessoas, serviços e produtos com dispensa de licitação pelo Saemba em 2021.

Cetesb renova licença para descarte de entulho em Bariri

A Cetesb concedeu à prefeitura de Bariri licença de instalação para aterro de resíduos inertes e da construção civil, no km 337 da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Bariri e Itaju.

Manifestação cobra mais segurança em trecho urbano da SP-261

Dezenas de pessoas realizaram manifestação pacífica por maior segurança no trânsito da Rodovia Braz Fortunato (SP-261). O grupo se concentrou no acostamento, na entrada do Jardim Garotinho.

MP cobra calçamento em trecho da Avenida Sérgio Forcin

O Ministério Público (MP) cobrou da prefeitura de Bariri a realização de calçamento e de dispositivos de segurança para pedestres em trecho da Avenida Vice-Prefeito Sérgio Forcin.

Julho

Bariri assina convênio para 80 unidades habitacionais

Em evento em São Paulo, o município de Bariri assinou convênio para construção de 80 unidades habitacionais em parceria com a CDHU.

Grávida entra em trabalho de parto e bebê nasce na Avenida do Lago

O casal Gislaine Cristina Ventura Avelino e André Wilson Cassolo, residente em Itaju, passou por momentos cruciais na madrugada do dia 21 de junho. À procura de maternidade em Bariri, a mulher acabou tendo o filho, Pedro Gael, dentro do carro onde estava.

Sindicância apura se médicos descumprem jornada de trabalho

Investigação feita pela prefeitura de Bariri tem relação com fiscalização feita pelo Ministério Público Federal. Há apuração de supostas infrações disciplinares praticadas por oito médicos quanto ao efetivo cumprimento da jornada de trabalho.

Por determinação judicial, ex-prefeito Paulo Araujo vai para o semiaberto

A Justiça deferiu pedido feito pela defesa, concedendo ao ex-prefeito de Bariri Paulo Henrique Barros de Araujo a progressão para o regime semiaberto. Ele foi preso pela Polícia Militar em abril de 2018, acusado de ter estuprado uma menina de 8 anos. Paulo Araujo foi condenado pelo crime.

Caso Marques: TJ mantém júri popular para seguranças

Os três seguranças que espancaram e mataram o advogado Luís Henrique Marques durante carnaval no Umuarama Clube de Bariri em 2020 irão a júri popular. O TJ negou pedido da defesa que requereu a absolvição sumária dos réus.

Bariri tem 25.274 eleitores aptos a votar em 2022

No dia 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, 25.274 eleitoras e eleitores residentes em Bariri poderiam comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos.

Tribunal de Contas julga irregular convênio da prefeitura com Santa Casa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) considerou irregular o convênio firmado em janeiro de 2021 pela prefeitura de Bariri com a Santa Casa.

MP abre inquérito para apurar qualidade da água em Bariri

O Ministério Público de Bariri instaurou inquérito civil para apurar possível falha no controle da qualidade da água para consumo humano e o padrão de potabilidade no município.

Agosto

Vereador relata que 130 crianças aguardam vaga em creche

Em sessão da Câmara o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) disse que no município a lista de espera de crianças esperando vagas em creche ultrapassava 130 nomes.

Decisão judicial obriga prefeitura a criar vagas em creche

O juiz da 2ª Vara Judicial de Bariri, Maurício Martines Chiado, atendeu a pedido feito pelo Ministério Público (MP) e deu prazo de 15 dias para que o município providenciasse vagas em creche às crianças que estão em lista de espera.

Prefeitura obtém aval dos bombeiros e Faridão deve receber jogos

A prefeitura de Bariri obteve recentemente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o Estádio Municipal Farid Jorge Resegue. O documento é imprescindível para que a praça esportiva volte a realizar eventos e competições.

TJ derruba complementação de aposentadoria a ex-servidores em Bariri

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo julgou procedente ação de iniciativa da prefeitura que questionou a legalidade na complementação de aposentadoria e pensão paga a servidores públicos celetistas.

Bariri produz 27 toneladas de lixo por dia

No ano passado o município de Bariri produziu 27 toneladas de lixo por dia, conforme dados da Cetesb.

Setembro

Centro de Saúde deixa de ser ambulatório da Covid-19 e vai abrigar Diagnose

Alteração deveu-se à redução dos casos da doença no município; mudança dos serviços é porque o Centro de Diagnose passará por ampla reforma.

TCE julga irregulares contas/2020 de Neto Leoni

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu parecer desfavorável às contas de 2020 da prefeitura de Bariri, último ano de governo de Francisco Leoni Neto (PSDB).

Praça da Matriz recebe evento cívico

Por causa da chuva no dia 7 de setembro, a Diretoria Municipal de Educação, Cultura adiou as atividades em comemoração ao 7 de Setembro e ao centenário da Praça Joaquim Lourenço Corrêa – a Praça da Matriz – para o dia 10 de setembro.

Ambulatório de Covid-19 é desativado em Bariri

O Ambulatório de Covid-19 e de Síndrome Gripal, que funcionava no Centro de Saúde de Bariri desde março de 2020, foi desativado. Os atendimentos para teste de Covid-19 e para síndrome gripal passaram a ser feitos em cada unidade de saúde de Bariri.

MP pede sanções por não cumprimento de vagas em creche

O Ministério Público (MP) requereu da Justiça que a prefeitura de Bariri comprovasse a matrícula de todas as crianças em lista de espera e também as interessadas em vagas de creche, sob pena de sanções.

Setor de Esporte promoverá Oeba em outubro

A 25ª edição das Olimpíadas Estudantis de Bariri (Oeba) começou no dia 17 de outubro, numa promoção do Setor Municipal de Esporte. A última competição ocorreu em outubro de 2019, sendo que nos últimos dois anos não foram realizados jogos por causa da pandemia da Covid-19.

Bariri tem queda de 5,1% nas matrículas da educação básica

Em 2022 Bariri efetivou 4.565 matrículas iniciais na rede pública (município e governo estadual), desde a creche até o ensino médio. Em comparação ao censo anterior, são 248 matrículas a menos (-5,15%). Em 2021 o número de matrículas na rede pública de Bariri foi de 4.813.

Outubro

TRT afasta penhora de prédio da Santa Casa

A 8ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região afastou momentaneamente a penhora do prédio onde se encontra a Santa Casa de Bariri. A possibilidade de venda do imóvel teve idas e vindas.

Ação pede mais recursos de Bariri, Boraceia e Itaju para Santa Casa

O Ministério Público ingressou com ação judicial contra os três municípios, requerendo do Judiciário que determine que Bariri, Boraceia e Itaju repassem mais recursos para o hospital.

Bariri consome mais energia elétrica em 2021

O município de Bariri consumiu mais energia elétrica em 2021 em comparação a 2020. A informação consta no Anuário Energético por Município no Estado de São Paulo.

MP investiga gratificações e progressão funcional de professores

A Procuradoria Geral de Justiça (Ministério Público) de São Paulo está analisando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.111, de 20 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Bariri.

Orçamento da prefeitura para 2023 é estimado em R$ 158,1 milhões

A prefeitura de Bariri estimou para 2023 receita de R$ 158,1 milhões. O montante é 24,9% superior ao que foi previsto para 2022 (R$ 126,5 milhões). Considerando que a previsão atualizada para 2022 era de R$ 154,8 milhões, o orçamento para 2023 é 2,1% superior a esse valor.

Cai nota do Ideb em Bariri em todos os níveis de ensino

Bariri registrou queda nas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no comparativo entre 2021 e 2019. A redução é verificada em todos os níveis de ensino.

Novembro

Manifestantes fazem protesto pró-Bolsonaro em Bariri

Um grupo de pessoas promoveu em Bariri uma série de manifestações pró-Bolsonaro. Os mesmos atos ocorreram esta semana em várias partes do País. Em Bariri, os pontos escolhidos para o manifesto foram trechos da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Convênio permite a utilização de policiais em atividades de fiscalização

O governo estadual, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e a prefeitura de Bariri assinaram convênio com o objetivo de implantar o programa de atividade delegada no município.

Vereadores questionam suposta falta de lisura em licitações

Os vereadores apresentaram requerimentos que questionam atos administrativos do prefeito. Entre os temas abordados, houve acusação de suposta falta de lisura nos processos licitatórios realizados pela atual gestão pública.

Acidente resulta em quatro BOs; médico é afastado após divulgação de vídeo

Motociclista sofreu ferimentos após envolver-se em acidente no centro de Bariri. O caso acabou resultando na elaboração de quatro BOs, dois deles devido à exposição da vítima em vídeo. Um médico foi afastado pela direção da Santa Casa.

Com novos casos e um óbito, Saúde recomenda cuidados com Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Bariri atualizou os dados da Covid-19, com 23 novos casos e um óbito registrados. A Diretoria Municipal de Saúde recomendou atenção em relação à doença.

Apuração sobre contratos da prefeitura e empresas permanece em sigilo

Ação envolvendo as Polícias Civil e Militar de Bariri cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça a pedido do Ministério Público (MP). Ao menos quatro endereços foram alvos da ação.

Dezembro

MP realiza 2ª fase de operação para apurar contratos com a prefeitura

O Ministério Público (MP) em Bariri deflagrou a segunda etapa de operação para apurar eventuais crimes cometidos em relação a contratos administrativos e licitações na prefeitura de Bariri.

Prefeitura irá recapear 27 trechos de ruas em Bariri

A prefeitura de Bariri publicou edital de concorrência com o objetivo de contratar empresa para realizar o recapeamento asfáltico de 27 trechos de ruas e avenidas no município em três diferentes bairros.

Comércio atende até 22h a partir de segunda-feira

A abertura do comércio no período noturno – até 22h – teve início no dia 12 de dezembro e foi até o dia 23 de dezembro. A Acib iniciou no dia 1º de dezembro a Campanha Energia do Natal.

Público prestigia programação da Vila do Noel

Os eventos realizados nessa semana da “Vila do Noel – A Magia do Natal 2022” atraíram bom público na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), como a descida do Papai Noel de tirolesa da torre do relógio ao lado da Igreja Matriz.

Expressa Sul terá novo trecho de galeria para águas pluviais

Área que receberá nova etapa de galerias fica entre as Ruas Everaldo Freitas de Grandi e Paulino Pessoto.

Ponte entre Bariri e Boraceia passa por obra após trinca no pavimento

A ponte sobre a Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, entre Bariri e Boraceia, foi interditada. O motivo é que apareceu uma trinca no pavimento. No dia seguinte, após conserto, a ponte foi liberada.

Bariri vai licenciar usina de resíduos da construção civil

Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê e Paraná dispõe de dois equipamentos para uso por 31 municípios.