RELIGIÃO: Paróquias de Bariri se unem para casamento comunitário

As três Paróquias de Bariri – Nossa Senhora das Dores, Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida – se uniram para organizar casamento comunitário.

A celebração vai ocorrer no dia 25 de maio, sábado, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Não há custo nenhum para a cerimônia.

Podem se inscrever casais que ainda moram em casas separadas ou que já estejam morando juntos. Devem procurar a paróquia mais próxima de sua comunidade para iniciar o processo.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na secretaria das três paróquias. Maiores informações pelos telefones (14) 2662-1479 (Nossa Senhora das Dores); (14) 3662-2106 (Santa Luzia); e (14) 3662-2184 (Santuário).