Religião: Paróquias da região de Bariri divulgam cronograma de confissões

As paróquias da região de Bariri divulgaram cronograma de confissões na quaresma, como preparação para a celebração da Páscoa.

Seis paróquias integram o grupo, sendo três de Bariri (Santa Luzia, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora Aparecida); uma de Bocaina (São João Batista); uma de Itaju (São Sebastião); e uma de Itapuí (Santo Antonio de Pádua).

Elas integram o Vicariato de Nossa Senhora do Patrocínio de Jaú, pertencente à estrutura organizacional da Diocese de São Carlos.

As confissões nas paróquias desse grupo serão realizadas de 12 a 21 de março, com a presença de vários sacerdotes. O horário de atendimento é definido por cada paróquia.