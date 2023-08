RELIGIÃO: Festa de ordenação de Padre Leandro tem missa e jantar

Padre Leandro da Silva Pimentel, da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, comemora cincos anos de ordenação sacerdotal no dia 18 de agosto, sexta-feira.

Para marcar a data, a comunidade preparou programação especial com missa e jantar dançante. O lema de ordenação escolhido pelo sacerdote foi: “Seduziste-me Senhor eu me deixei seduzir” (Jr 20,7).

A festa tem início às 19h, no Santuário, com celebração de missa em ação de graças, com a participação de membros das pastorais, movimentos e comunidade em geral.

Logo depois, a partir das 20h30, no salão de festas do Santuário, ocorre jantar dançante, com ingresso a R$ 30. Crianças até 8 anos não pagam. Bebidas serão cobradas à parte.

A animação musical ficará a cargo de DJ de São Carlos Informações pelo telefone (14) 3662-2184.