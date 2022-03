Quermesse e celebrações marcam a festa de 20 anos da Paróquia de Santa Luzia

Dia 1º de maio a comunidade de Santa Luzia comemora 20 anos de fundação da paróquia dos altos da cidade. Para marcar a data, o pároco Carlos Menezes Jr. anunciou programação com celebrações especiais e quermesse.

As atividades vão ocorrer em dois finais de semana: 30 de abril e 1º de maio; e 7 e 8 de maio. A maior atração da programação festiva é a quermesse, com barracas montadas no pátio externo da igreja.

No sábado e domingo, a partir das 19h, as barracas vão oferecer churrasco (espeto de carne e frango), salgados (batata-frita, pastel, fogaça e pizza) e doces diversos. Ainda haverá a venda de bebidas (água, refrigerante, cerveja e suco natural).

Nas noites de quermesse vão ocorrer show musical ao vivo. Já confirmaram presença: Gabriela Tessaroli; Henrique & Matheus; Grupo Faz Amizade; e Bianca & Reginaldo.

Aos domingos, na hora do almoço, será oferecido porções no sistema delivery, com nhoque e frango assado. As encomendas devem ser realizadas com antecedência pelo telefone (14) 3662-2106 e a entrega das porções ocorre das 11h às 13h, através do sistema drive thru.

Programação religiosa

As celebrações ligadas ao 20º aniversário da paróquia têm início dia 30 de abril, sábado, às 19h, com missa de abertura das festividades, na Igreja de Santa Luzia.

No domingo, 1º de maio, aniversário da paróquia, as celebrações começam logo pela manhã às 7h, com missa e bênção dos trabalhadores; depois, às 9h, missa das pastorais, ministérios e movimentos, com bênção especial às famílias. Às 10h, o pároco abençoa os veículos.

Encerrando o dia 1º de maio, às 18h, o bispo diocesano de São Carlos, Dom Luís Carlos Dias, preside missa solene de aniversário da paróquia.

No último final de semana de festa, dias 7 e 8 de abril, as celebrações ocorrem no horário regular da paróquia, com comemoração especial no domingo, Dia das Mães.

Da redação