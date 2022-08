Quermesse da Padroeira tem início no próximo final de semana

No próximo final de semana, 3 e 4 de setembro, tem início a tradicional quermesse da padroeira Nossa Senhora das Dores, na Praça da Matriz, a partir das 19h. É o principal evento da programação festiva e se estende pelos dias 10 e 11; 15, 17 e 18; e 24 e 25 de setembro.

As barracas montadas no local vão oferecer lanche de linguiça; kafta; espetinho de carne e frango; pastel, batata-frita; mini pizza; fogazza e coxinha. Ainda haverá as barracas de doces, suco e bebidas.

Nos domingos, na hora do almoço, serão oferecidos leitoa e frango assados, com encomenda antecipada, através do telefone (15) 3662-8400.

Toda noite de quermesse haverá show ao vivo. Já confirmaram presença ao palco a dupla Anísio & Paulo Vitor (13/09); Neto Leoni & João Luís (04/09); Plínio (10/09); João Luís & Rei Divino (11/09); Santo e Sudário (7/09); Ricardo & Milton Jr. (18/09); e Paulinho Moura (24/09).

Para encerrar a programação festiva, haverá Leilão de Gado na Praça da Matriz, com almoço na barraca, a partir do meio dia.

Celebrações e show

O calendário religioso tem início com a novena em louvor à padroeira, que será realizada de 6 (terça-feira) a 14 de setembro (quarta-feira), na Igreja Matriz, às 19h, nos dias de semana. Neste período de festa, as missas no final de semana vão ser celebradas às 18h, para não haver conflito com o horário de início da quermesse.

Dia 15 de setembro, quinta-feira, Dia de Nossa Senhora das Dores, as atividades começam às 8h, com missa e consagração especial à padroeira. Depois, às 9h30, haverá carreata com a imagem da Senhora das Dores. Por fim, a partir das 16h30, será celebrada missa solene em louvor à padroeira, seguida de procissão.

Neste dia, feriado municipal, haverá quermesse na Praça da Matriz, com show especial da dupla Ulisses & Moisés.

