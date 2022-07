Promotoras Legais Populares realizam curso de capacitação

Por meio da parceria entre a Diretoria de Ação Social de Bariri e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estão sendo ministradas na Escola Municipal Prefeito Modesto Masson as aulas da primeira turma do curso de Promotoras Legais Populares.

O curso é realizado desde o início de março, com encontros realizados sempre às terças-feiras e, de acordo com a informação da diretora da Ação Social, Suzane Dinis, a capacitação é voltada às mulheres maiores de 18 anos, “com foco na cidadania sob a perspectiva da igualdade de direitos”.

Na noite de terça-feira (12), por exemplo, o assunto tratado foi a “Marginalização das mulheres na sociedade contemporânea”, tema abordado pela terapeuta ocupacional Gabriela Prado.

Na ocasião, Gabriela apresentou várias experiências profissionais sobre o trabalho realizado com mulheres usuárias de substâncias psicoativas, em situação de rua e com demandas psiquiátricas.

“Foi uma oportunidade para quebrar preconceitos e paradigmas, visando à garantia de direitos de todas as mulheres”, destaca a diretora Suzane Dinis.

Nos últimos meses, também foram abordados temas como a saúde da mulher, vulnerabilidade social, violência sexual, direitos das famílias, Lei Maria da Penha, entre outros.

Suzane informa que o curso de Promotoras Legais Populares busca oferecer às mulheres condições para superar situações de discriminação e desigualdade, formando-as para reconhecerem os diversos tipos de violência aos quais podem ser expostas, bem como as maneiras de combatê-los. “A cada encontro, uma professora voluntária compartilha seus saberes com as alunas”, complementa a diretora da Ação Social.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri

Da Redação