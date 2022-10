Prefeitura de Bariri realiza trabalhos de infraestrutura

A Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Infraestrutura, intensifica os serviços de zeladoria e manutenção na cidades. Nos últimos dias foram realizados serviços nos bairros Jardim Santa Lúcia e Nova Bariri.

De acordo com o diretor da pasta, Claudenir Rodrigues, foi feita limpeza do quiosque do bairro Nova Bariri e foi efetuado o recapeamento asfáltico da Rua Luiz Balbino Queiroz, localizada no Jardim Santa Lúcia.

“Os equipamentos e a mão de obra são do próprio município, assim como a produção do material para cobertura asfáltica, que está sendo fabricado na Usina de Asfalto ‘Roque Diman’ de Bariri”, informou Fredy.

Já o prefeito Abelardo Maurício Simões Filho aponta que a Prefeitura vem realizando ações planejadas, rápidas e pontuais para sanar as demandas municipais, de acordo com cronograma de execução estabelecido por cada setor, como no caso que está sendo feito em Infraestrutura.

“No caso da Diretoria de Infraestrutura, além dos trabalhos de zeladoria e de manutenção que são feitos de forma regular, estamos empenhados em recuperar o pavimento das principais vias da cidade para melhorar o tráfego e a mobilidade urbana, trazendo maior segurança para a população”, destaca Abelardinho.

Fonte: Prefeitura de Bariri