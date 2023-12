POLÍTICA: Bariri terá R$ 500 mil para recape asfáltico

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), participou de evento nesta segunda-feira (18) em Ibitinga.

Ele se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Na ocasião, Fernando foi informado pelo parlamentar que irá destinar R$ 500 mil para recapeamento asfáltico. O dinheiro será utilizado no ano que vem para a realização do serviço.