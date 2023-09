PM fiscaliza 55 veículos em operação em Bariri

Entre os dias 22 e 24 de setembro foi realizada em Bariri operação com foco na Semana Nacional de Trânsito. A ação consistiu em bloqueios de fiscalização de trânsito.

Foram empenhados aproximadamente 60 policiais militares, sendo fiscalizados 55 veículos.

Ao todo, 14 motocicletas foram recolhidas administrativamente em virtude de infrações diversas, principalmente relativas a irregularidades relacionadas aos sinais de identificação, escapamentos etc. Além disso, foram elaborados 42 autos de infração de trânsito.

A operação contou com o apoio dos efetivos da Polícia Militar de Jaú (1ª Companhia), da Companhia de Força Tática, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), e das viaturas da região de Bariri – 3ª Companhia da PM.

Motociclista e PM sofrem queda

Numa das ocorrências, condutor de motocicleta caiu enquanto era acompanhado por equipe da Rocam na noite de domingo (24).

O acidente ocorreu na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato (Expressa Sul).

Durante o acompanhamento ao condutor da moto, tanto ele quanto policial militar da Rocam sofreram a queda.

Ambos foram levados ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. O motociclista foi acompanhado por viatura, já que recebeu voz de prisão.