PM detém homem com espingarda em Bariri

No domingo (30) a Polícia Militar deteve homem com espingarda carabina calibre 44 em Bariri. O boletim de ocorrência foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em patrulhamento ostensivo e preventivo, policiais receberam denúncia de disparo de arma de fogo no Bairro Rural Santo Antônio, em Bariri.

No local, os PMs abordaram o suspeito em posse de uma carabina, possivelmente efetuando manejo de espécies invasores irregularmente.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. A arma foi apreendida e o homem liberado após elaboração de boletim de ocorrência.