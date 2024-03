Moradores reclamam de vazamento do Poço da Nova Bariri

Moradores e pessoas que frequentam a Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, procuraram o Candeia para reclamar do constante vazamento de água em encanamento do poço que fica no bairro.

Ele se situa na Avenida Dona Francisca Maria Scalisse Stradiotti, bem em frente da igreja.

Pedem providências ao Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) para o conserto do vazamento, que há muito tempo ocorre.