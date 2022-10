Grupo BikeBariri realiza pedal do Outubro Rosa

Domingo (23), o grupo de ciclismo BikeBariri realizou pedal do Outubro Rosa, que alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em referência à campanha, os ciclistas vestiram camiseta rosa.

Cerca de 70 participantes – de diferentes gerações – partiram defronte à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às 7h, rumo a Itaju. Foram por volta de 35 km ida e volta, por estrada rural que liga os dois municípios.

Carro de apoio, fornecido pela equipe da Neibike Center, acompanhou o trajeto dos ciclistas com suprimentos e água.

Na Praça da Matriz de Itaju foram recepcionados com café da manhã, fornecido pela prefeitura local. Alguns ciclistas do grupo se reuniram e ofertaram bombons aos participantes.

Os ciclistas destacam a existência de um totem na Praça de Itaju, com bomba para encher pneus e chaves para manutenção das bikes.

O grupo comemorou a participação de uma ciclista que enfrentou tratamento de câncer de mama. Ela testemunhou a importância do diagnóstico precoce para processo de cura.