Fiat Strada capota na SP-304 com dois ocupantes

Um veículo Fiat Strada capotou por volta das 11h desta quinta-feira (17).

O acidente ocorreu na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), perto da balança móvel do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O automóvel seguia no sentido Jaú-Bariri com dois ocupantes – nenhum deles residente em Bariri.

Por motivos a serem apurados, o carro capotou. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Um dos homens teve fratura no braço. O outro teve escoriações pelo corpo.

Eles foram levados ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri para realização de exames.