ESPORTE: Baririense é vice-campeão brasileiro de lira acrobática

De 4 a 6 de agosto, o atleta baririense, Jonas Oliveira, disputou Campeonato Brasileiro de Aéreos e Pole Sports, no Club Municipal do Rio de Janeiro e fez bonito: foi vice-campeão brasileiro na modalidade Lira Acrobátic

O resultado lhe valeu a classificação para o Campeonato Mundial de Aéreos e Pole Sports, que será disputado na Polônia, em outubro. Hoje ele ocupa o quarto lugar no ranking mundial, na modalidade.

A Lira, também chamada de Aerial Hoop, é um aparelho circense. Uma modalidade aérea, assim como o Tecido Acrobático, Trapézio e Corda Lisa. Teve origem em 1500 depois de Cristo, surgindo nos espetáculos da antiga Grécia.

Segundo Jonas, o desempenho foi uma grande conquista, já que em fevereiro desse ano passou por cirurgia no ombro direito. Durante um mês e meio, fez treino adaptado da exigente coreografia e conseguiu, menos de seis meses depois da cirurgia, competir no Brasileiro. “Essa conquista representa muito mais que isso: é a prova viva de que com dedicação, fé e amor à nossa paixão, somos capazes de vencer”, comenta o atleta.

Jonas agora busca patrocínio para poder disputar o Mundial na Polônia.