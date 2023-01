Espaço Amigo realiza atualização cadastral até sexta-feira

A Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri realizou atualização cadastral dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do programa Espaço Amigo. O prazo e vai até sexta-feira, 13 de janeiro.

Para a atualização, é necessário a presença dos responsáveis e os seguintes documentos: RG e CPF do responsável, bem como RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de vacinação, declaração escolar e foto 3×4 da criança ou adolescente.

O Espaço Amigo está localizado à Rua José Bonifácio, 134, com atendimento das 8 às 15 horas.

A Diretoria também informa que o não comparecimento implica na desistência da vaga.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação