Empresa de limpeza inicia serviço em Bariri

A empresa Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, iniciou nesta segunda-feira (20) os serviços de capina e limpeza pública em Bariri.

A informação é do prefeito Luis Fernando Foloni (Cidadania). Segundo ele, são 30 funcionários que trabalharão no município.

Conforme noticiado pelo Candeia em suas redes sociais e no jornal impresso de sábado (18), a Garra foi contratada de forma emergencial por R$ 148,2 mil por mês.

O contrato tem validade por 180 dias ou até que a administração municipal realize licitação.

Desde o dia 11 de agosto Bariri ficou sem o serviço de limpeza por empresa privada. Isso porque, a pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a suspensão do contrato com a Latina Ambiental Ltda., investigada por possíveis irregularidades na licitação e contrato firmados com a prefeitura.