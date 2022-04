Em 50 anos população idosa de Bariri deve crescer 172%

A população idosa de Bariri (acima dos 60 anos de idade) deverá crescer 172,4% em 50 anos, passando de 3.928 pessoas no ano 2000 para 10.700 em 2050. A projeção é da Fundação Seade (veja quadro).

Por outro lado, no mesmo período, a quantidade de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos deverá ter recuo de 35,4%, de 6.941 pessoas em 2000 para 4.477 em 2020.

A Fundação Seade trabalha também em sua análise com população intermediária, de 15 a 59 anos. Pela projeção, a partir de 2030 esse grupo populacional começará a sofrer redução em Bariri.

Em outubro do ano passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou projeções populacionais, no período de 2010 a 2100, com o objetivo de auxiliar nas análises de cenários macroeconômicos e previdenciários de longo prazo para o Brasil.

O levantamento considera cenários distintos para a realidade populacional do país dentro de um horizonte de 90 anos e, em todos eles, é evidente o processo de envelhecimento populacional, o que indica que, independente das hipóteses adotadas, a mudança da estrutura etária no país é inevitável.

Em 2010, a população brasileira era composta por 194,7 milhões de pessoas e, em um cenário mais rígido, há expectativa de que haja, em 2100, apenas 156,4 milhões de pessoas no país. A proporção de idosos, que em 2010 era de 7,3%, pode chegar a 40,3% em 2100; enquanto que o percentual de jovens (com menos de 15 anos) pode cair de 24,7% para 9%.

Mudança de composição

O estudo aponta que o processo de envelhecimento etário irá se refletir no comportamento de alguns indicadores, como as razões de dependência, que correspondem à razão de pessoas abaixo de 15 anos ou acima de 65 anos, em relação à população em idade de trabalhar (15-64 anos).

Segundo a pesquisadora associado do Ipea, Raquel Guimarães, que redigiu a nota ‘Projeções Populacionais por idade e sexo para o Brasil até 2100’ em coautoria com Gabriela Bonifácio, “a razão de dependência total (RD) tenderá a aumentar gradativamente a partir dos próximos anos, para todos os cenários de projeção”.

O nível de mortalidade está diminuindo, principalmente com a diminuição da mortalidade infantil e o perfil epidemiológico que está se alterando, com o contínuo declínio proporcional de causas de morte ligadas a condições de nutrição e saneamento básicas e aumento da importância de causas relacionadas ao envelhecimento populacional.

Sendo assim, o Brasil caminha para o aumento da longevidade da sua população. “Isso muda a composição da população, que deixa de ser rejuvenescida para ser envelhecida”, afirma Raquel Guimarães.

Fonte: Fundação Seade

Da Redação