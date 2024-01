ELEIÇÕES/2024: Igor Montanher é designado juiz eleitoral em Bariri

O juiz da 1ª Vara Judicial de Bariri, Igor Canale Peres Montanher, foi designado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo para atuar como juiz eleitoral em Bariri.

Dessa forma, o magistrado será responsável pelo trabalho na Comarca (Bariri e Itaju) nas eleições municipais de outubro deste ano. Ele assumiu a titularidade da 1ª Vara Judicial de Bariri no dia 16 de outubro do ano passado.

Entre as atribuições dos juízes eleitorais estão cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do TER, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns, exceto o que for da competência originária do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor e tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos ilícitos das eleições.