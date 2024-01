Editorial: Desafios na Eficiência da Gestão Municipal

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou recentemente o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), uma avaliação crucial que analisa o desempenho das prefeituras paulistas em diversas dimensões. Entre os municípios avaliados, Bariri, juntamente com outros quatro da região, manteve a nota “C”, o que coloca a cidade em uma posição desafiadora em termos de eficiência governamental.

A série histórica, que teve início em 2015, apresenta uma variação notável para Bariri. No ano-base de 2014, a cidade obteve uma nota “B”, sinalizando um desempenho considerado satisfatório. No entanto, ao considerar o IEG-M de 2023, correspondente ao ano-base de 2022, Bariri permaneceu com a nota “C”, repetindo o resultado do ano anterior.

Não é apenas Bariri que enfrenta esse cenário. Bauru, Bocaina, Itaju e Jaú também foram classificados com a nota “C” no último ano. Essas avaliações são fundamentadas em sete dimensões: Planejamento, Educação, Saúde, Gestão Fiscal, Ambiental, Cidade (Defesa Civil) e Tecnologia da Informação.

É crucial entender que o índice reflete não apenas a eficiência operacional, mas também a capacidade da gestão em promover melhorias significativas na qualidade de vida dos munícipes.

É digno de nota que a melhor performance de Bariri no ano passado foi na execução financeira e orçamentária, além do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), onde conquistou a nota “B”. Isso sugere que, apesar dos desafios, a cidade possui pontos fortes que podem ser potencializados para alavancar a eficiência global da gestão municipal.

Diante desse cenário, torna-se imperativo que as autoridades locais, juntamente com a comunidade, concentrem esforços para identificar as lacunas existentes e implementar estratégias eficazes para superar os desafios. A transparência, participação cidadã e aprimoramento das políticas públicas tornam-se cruciais para promover uma gestão mais eficiente e voltada para o bem-estar da população.

O TCE, ao fornecer essas avaliações, destaca a importância da prestação de contas e da busca constante por melhorias na administração pública. Bariri, assim como os demais municípios, tem a oportunidade de aprender com essas avaliações e direcionar seus esforços para construir um futuro mais eficiente e próspero para seus habitantes.