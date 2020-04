Dia amanhece chuvoso em Bariri nesta terça-feira (14)

O dia amanheceu com chuva em Bariri nesta terça-feira, 14. Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), a previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 27ºC, enquanto a mínima é de 19ºC. A probabilidade de chuva ao longo do dia, segundo o Cptec, é de 80%.

Na quarta-feira, 15, a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 28ºC e mínima de 20ºC.