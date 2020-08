Decreto flexibiliza funcionamento do comércio em Bariri

Determinação da prefeitura está em sintonia com reclassificação da região no Plano SP – Foto: Arquivo/Candeia

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) assinou decreto nesta segunda-feira (10) para flexibilizar o funcionamento de estabelecimentos em Bariri.

A medida está em sintonia com o Plano SP. Na sexta-feira (7) o governo estadual reclassificou a região de Bauru da fase Laranja (mais restritiva) para a Amarela (menos restritiva).

A partir de agora podem funcionar em Bariri serviços considerados não essenciais, como comércio em geral, atividades Imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios de serviço, bares, restaurantes e similares, salão de beleza e afins e clubes de lazer.

É preciso que haja controle do acesso de pessoas para evitar aglomerações. Também é proibida a prova de produtos no interior das lojas. O horário de funcionamento é das 10h às 16h, totalizando 6h diárias.

É proibida a comercialização de alimentos por sistema self-service e buffet que mantenham refeições prontas em exposição.

Em relação aos clubes de lazer, são permitidas apenas atividades ao ar livre, sem aglomerações e esportes sem contatos físicos direto.

A atividade religiosa fica liberada, devendo seguir a abertura dos templos com 25% de sua capacidade, seguindo normas sanitárias gerais.