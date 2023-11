CULTURA: Festival produzido por baririense é declarado Patrimônio Cultural de Recife

Segunda-feira (27), a Câmara Municipal de Recife (PE) aprovou projeto da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), que declara o Festival Rec Beat como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.

O festival foi criado pelo jornalista e produtor cultural baririense Antonio Gutierrez, mais conhecido como Gutie, e está prestes a completar 30 anos de existência.

Em seu texto, a vereadora ressalta a influência do Rec-Beat no carnaval do Recife e de como se tornou um dos mais importantes festivais de música do país. “Destaca-se por oferecer acesso livre e gratuito a uma programação diversa e requintada, o que o torna democrático e, portanto, acessível a diversas camadas da população, independentemente de sua condição socioeconômica”.

Gutie comentou o título obtido pelo evento. “Quase trinta anos levando adiante, ano após ano, uma ideia de festival que me consome, que me alimenta, que me desafia, que me envolve totalmente. Ter o @recbeatfestival reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, a Cidade da Música, é motivo de muito orgulho, a certeza de que seguimos construindo algo relevante para a música, para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado”.