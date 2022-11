Comunidade do Santuário celebra Cerco de Jericó

Neste domingo (20), a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri inicia a celebração do Cerco de Jericó. O círculo se estende até o dia 27, também domingo, totalizando oito dias de orações.

O Cerco de Jericó é Inspirado na passagem bíblica que narra a liderança de Josué, que após 7 dias de oração, com o poder divino, desmoronaram-se as muralhas de Jericó. O Cerco busca levar às pessoas um encontro com Deus para derrubar as muralhas que atrapalham a sua vida.

No Santuário, as ações são coordenadas por Padre Leandro Pimentel. Segundo ele, a comunidade poderá fazer seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento das 6h às 18h; e das 21h às 24h.

Diariamente será celebrada missa no Santuário, a partir das 19h, com a participação de padres convidados. Já confirmaram presença:

DIA – SACERDOTES

20/11 (domingo) – Pe. Danilo

21/11 (segunda) – Pe. Cassiano

22/11 (terça) – Pe. Kenny

23/11 (quarta) – Pe. Helton Dias

24/11 (quinta) – Pe. Ueriques

25/11 (sexta) – Pe. Matheus Santiago

26/11 (sábado) – Pe. Sandro

27/11 (domingo) – Pe. Rene José

Da redação