Cidade: Prefeito transfere feriado do aniversário de Bariri para segunda-feira

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) transferiu a data comemorativa do feriado municipal de 16 de junho do domingo para a segunda-feira (17).

Conforme o Decreto nº 6.091, de 9 de maio, a transferência será tanto para as repartições públicas municipais, estaduais e federais, quanto para a iniciativa privada, bem como para os bancos e cooperativas.

O motivo da mudança de data é que entre 14 e 16 de junho (sexta-feira a domingo) o Estádio Farid Jorge Resegue sediará o Rodeio de Bariri 2024. Dessa forma, quem for ao evento no domingo (16) terá a segunda-feira (17) para descansar.

Nessa semana a organização da festa divulgou a grade de atrações musicais. Na primeira noite o show é com Bruno & Barretto e US Agroboy. No dia 15 de junho é a vez de Clayton & Romário. No dia 16 de junho Pedro Paulo & Alex (PPA) sobem ao palco principal com entrada solidária.