Cidade: Portão que dá acesso a reservatório de água está danificado

Morador das imediações do Barracão da Prefeitura de Bariri entrou em contato com o Candeia para reclamar de dano em portão que dá acesso ao reservatório de água, localizado na Rua Pascoal Bolini, atrás do Barracão.

O morador conta que já entrou em contato com o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e que, até o momento, nenhuma providência foi tomada.

Questiona o fato de existir no alambrado, ao lado do portão, placa sinalizando que se trata de área de segurança e que a entrada de pessoas é proibida.