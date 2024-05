Cidade: Passeata marca ação contra abuso e explosão sexual infantil

Bariri realizou ação alusiva ao Dia de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/5).

A passeata ocorreu no dia 17 de maio, sexta-feira, no centro da cidade, com a participação de adultos, crianças e adolescentes.

Marcaram presença profissionais das escolas Prefeito Modesto Masson e Euclydes Moreira da Silva; das diretorias de Assistência Social e Educação; representantes de organizações da sociedade civil (OSCs) como LAV – Lar, Amor e Vida; Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) e Centro de Promoção Social.

No Brasil, o dia de 18 de maio foi instituído pela Lei Federal 9.970/2000 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, rememorando o caso da Araceli, menina de 08 anos que foi estuprada e assassinada por jovens da sua cidade, no dia 18 de maio.

As ações visam tirar o tema da invisibilidade, de modo a informar, sensibilizar, mobilizar e convocar toda a sociedade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em nosso país.

Importante também que as ações desse dia sirvam como incentivo para qualificar as ações de prevenção e enfrentamento das violências durante todo o ano, de forma a proteger de forma mais efetiva as crianças e adolescentes.

Denuncie: DISQUE 100 ou ao Conselho Tutelar. É anônimo e sigiloso. (Fonte: Diretoria de Assistência Social.)