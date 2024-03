Cidade: Paróquias de Bariri celebram “24 horas para Jesus”

Nesta sexta-feira (8) a partir das 19h, as três paróquias de Bariri se reuniram para celebrar “24 horas para Jesus”, com o tema “Caminhar numa vida nova” (Rm 6,4). As atividades se encerram às 19h, do sábado (9).

A ação, que integra a programação da quaresma e foi recomendada pelo Papa Francisco, prevê 24 horas de adoração ininterruptas ao Santíssimo Sacramento.

Em Bariri, as atividades se concentram na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, na área central, e vão contar com a participação de comunidades, movimentos e pastorais das três paróquias.

Cada paróquia definiu cronograma de participação da comunidade, com horários, cânticos e responsáveis, juntamente com material a ser utilizado na adoração.