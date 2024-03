Cidade: Paróquia central divulga programação da Semana Santa/2024

Pároco Ériko Thiago Nogueira divulgou esta semana a programação da Semana Santa 2024, na Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central. Este ano, o tema escolhido foi “Eis que faço novas todas as coisas” (Apoc. 21,5)

De 24 a 31 de março, a programação traz as principais celebrações ligadas à Páscoa do Senhor, que inclui a Festa de Ramos; meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz e das Dores de Maria; oração das mil misericórdias; procissão do Encontro Doloroso; Ceia do Senhor e Lava-pés; hora santa eucarística; paixão e morte do Senhor; procissão do Senhor Morto; Vigília Pascal; e as celebrações de Páscoa.

A quase totalidade das celebrações serão realizadas na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.