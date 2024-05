Cidade: Lanche de pernil em prol do Rio Grande do Sul

No dia 1º de junho, sábado, grupo de voluntários vai vender lanche de pernil na Praça da Matriz, a partir das 18h. O valor de cada lanche é R$ 10.

Toda a renda obtida será revertida na aquisição de alimentos e materiais, em prol dos moradores do Rio Grande do Sul, assolados por cheias e enchentes.

A iniciativa conta com a liderança dos grupos empresariais Sampietro e Frisokar, com o apoio das empresas Kidelicia e Supermercados Michelassi, e participação da Associação Cultural Quilombo de Bariri e Associação Fios de Afeto.

Maiores informações e aquisição antecipada de adesões podem ser realizadas através do contato (14) 3042-0006 (whatsapp).