Cidade: Inscrições para Rainha do Rodeio de Bariri têm início

Estão abertas as inscrições para o Baile da Rainha 2024 em Bariri. A competição escolherá a Rainha, a Princesa e a Madrinha do rodeio do município. As inscrições seguem até o dia 10 de maio.

Para se inscrever, é necessário ter entre 16 e 35 anos, residir em Bariri, ter disponibilidade para divulgar o Rodeio de Bariri 2024 e não ter recebido o título de rainha em edições anteriores.

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/1srn1WwMlQAhkxrE05mnUAf7DNfKe298gn-yTk0M5fhQ/viewform?edit_requested=true

O regulamento completo está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1aOimbUqSSDEns-pR8S1SvSKti2aA6vzQ/view (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)