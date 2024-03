Cidade: Grupos de idosos da caminhada têm manhã de atividades

Os grupos de caminhada do Posto de Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2- Postinho Verde)) e do Posto de Saúde da Família III (PSF 3 Vila Americana) realizaram manhã de atividades, no dia 15 de março, sexta-feira.

A equipe de profissionais trabalha junto aos idosos. As atividades físicas foram coordenadas pelos fisioterapeutas Marcel Scarabello e Tiago Kojima. Antes de realizar a caminhada, houve sessões de alongamento e de aferição de pressão arterial.

Os participantes ainda receberam orientação da médica Adriana Stela Barbosa Fontes, sobre cuidados com a saúde.

Idosos receberam ainda delicioso café da manhã e foram convidados a participar de divertida tômbola, com distribuição de brindes.