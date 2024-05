Cidade: Demitida monitora que esqueceu criança dentro de ônibus escolar

A monitora que esqueceu aluna de 4 anos dentro de ônibus escolar na segunda-feira (20) foi demitida pela empresa terceirizada. A informação é da Prefeitura de Bariri.

Segundo nota do Executivo, diante do ocorrido a Diretoria Municipal de Educação e Cultura tomou todas as providências cabíveis em relação ao acolhimento da família e notificou a empresa responsável pelo transporte dos estudantes.

Outra providência foi o encaminhamento da documentação para tomada de providências junto à Procuradoria Jurídica do Município.

A menina foi esquecida no início da tarde de segunda-feira (20) dentro do ônibus durante a ida à Emei 4 Profª Yone Belluzzo Foloni, situada no Jardim Maravilha.

Mais tarde um homem encontrou a aluna na rua pedindo socorro. Ela conseguiu sair do veículo porque a porta estava aberta.

Pelo fato de a garota vestir uniforme da Emei 4, o homem conseguiu levá-la até a escola.