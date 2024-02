Cidade: Apae de Bariri recebe emenda do deputado Ricardo Madalena

O deputado estadual Ricardo Madalena (PL) esteve em Bariri na quarta-feira (7).

Em visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o parlamentar anunciou o repasse de emenda parlamentar no valor de R$ 155.120,00.

De acordo com a diretoria da instituição, o dinheiro será utilizado no setor social da entidade.

A emenda foi destinada por intermédio do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB).