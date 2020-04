Céu alaranjado toma conta de cidades pelo estado de São Paulo

O entardecer desta semana está sendo destaque nas redes sociais. Nos últimos dias, o céu da capital paulista e região tornou-se colorido e passível de grandes retratos. Moradores da capital e da Baixada Santista fizeram uma pausa para apreciar as cores que coloriam o céu.

Apesar de muitos acharem que o espetáculo poderia ter relação com a baixa poluição causada pela quarentena, o fenômeno acontece de forma contrária. É necessário que haja poluentes na atmosfera para espalhar a coloração que foi vista no céu no fim das tardes.

Meteorologistas afirmam que durante o dia, o céu estava com uma intensa camada de nuvens que cobriam o estado, e os raios solares quase não conseguiam ultrapassar.

Quando o sol começou a ficar próximo da linha do horizonte, ele refletiu seus raios na parte de baixo dessas nuvens. Mas como a concentração era acima do normal, o fenômeno foi intensificado, e por isso a coloração ganhou tons ainda mais fortes.

Os especialistas disseram ainda que a poluição pode até ter diminuído por conta da quarentena e o isolamento social no Estado de São Paulo, mas são as partículas poluentes em suspensão na atmosfera que causam a distribuição das cores no céu.

Fonte: TV Cultura