Caso Marques: seguranças irão a júri popular em Bariri

O juiz da 2ª Vara Judicial de Bariri, Mauricio Martines Chiado, decidiu que Álvaro Augusto Paleari Júnior, Eduardo de Araujo Alves e Luiz Machado Rocha Filho serão submetidos a julgamento pelo tribunal do júri.

O trio atuava como seguranças no Umuarama Clube de Bariri no carnaval deste ano e é acusado pelo Ministério Público (MP) de ter provocado a morte do advogado Luís Henrique Marques, após uma série de agressões.

De acordo com o magistrado, a decisão foi tomada com base na comprovação da materialidade do crime descrito na denúncia e a existência de indícios suficientes de autoria.

Os seguranças foram denunciados por homicídio triplamente qualificado: motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Como os réus estão respondendo ao processo em liberdade, o juiz assegurou que eles possam recorrer nessa condição.

