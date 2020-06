Capitão Urbano irá comandar a 3ª Cia da PM em Bariri

O capitão Alexandre Urbano está assumindo o comando da 3ª Cia da Polícia Militar (PM) em Bariri. Ele trabalhou no município como tenente e agora retorna com nova função. A 3ª Cia é responsável pelo policiamento em Bariri, Boraceia, Bocaina, Itaju e Itapuí.

Na quarta-feira (10) foi realizada na sede do 27º BPM/I “Tenente PM Ruytemberg Rocha”, em Jaú, o retorno de Urbano ao quadro de oficiais do Batalhão. Também houve a despedida do capitão PM André Antunes.

Urbano, que já compôs o efetivo de oficiais do Batalhão, esteve fora da região em virtude de promoção a capitão PM.

Já Antunes, devido à sua promoção a capitão, embarca em uma nova designação, na Coordenadoria Operacional da Polícia Militar, na capital paulista.