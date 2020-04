Candeia transmite Vigília Pascal e Missa de Páscoa

Papa Francisco realiza rito de Semana Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano – Divulgação

O Jornal Candeia transmite ao vivo em sua página no Facebook programação religiosa de Semana Santa.

Ontem a página veiculou a Via Sacra, direto do Vaticano. Hoje, às 16h, será transmitido em tempo real a Vigília Pascal na Noite Santa, com Papa Francisco.

O Santo Padre celebra os Ritos da Semana Santa do Altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro, de acordo com o calendário, e sem a participação popular, por conta da pandemia do Covid-19.

Amanhã, às 19h, o Candeia veicula a Missa de Páscoa da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em Bariri, celebrada pelo padre Ériko Nogueira.

Para assistir basta acessar o endereço eletrônico www.faceboook.com/JornalCandeia.

Transmissão pelo Facebook do Jornal Candeia:

Data Horário Evento Local

Hoje 16h Vigília Pascal Vaticano

Amanhã 19h Missa de Páscoa Igreja Matriz de Bariri